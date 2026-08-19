TCDD'den 7 ana hat treni yemekli vagonu işletme hakkı için ihale

TCDD Taşımacılık AŞ'nin konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İHALE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Buna göre, "Ankara", "Güney", "Van Gölü", "Doğu", "4 Eylül Mavi", "İzmir Mavi" ve "Konya Mavi" ekspreslerinde hizmet veren yemekli vagonların iki yıllığına kiralama yoluyla işletilmesi işi için ihale gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda yerli isteklilerden "kapalı zarf usulü" alınacak teklifler, TCDD Taşımacılık AŞ İhale Komisyonu Başkanlığına, 9 Eylül Çarşamba günü saat 10.30'a kadar sunulabilecek.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır