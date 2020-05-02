FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener: BKM'ye ilave rol ve sorumluluklar verilecektir

TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener: BKM'ye ilave rol ve sorumluluklar verilecektir

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.05.2020 15:20 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Emrah Şener, "Ödemeler alanında bankamızca belirlenen geliştirme konularında Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) ilave rol ve sorumluluklar verilecektir." dedi.

TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener: BKM'ye ilave rol ve sorumluluklar verilecektir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Emrah Şener, Merkez Bankası'nın BKM'ye hakim ortak olma süreci, ödemeler sisteminin geleceği ve yeni dönemde BKM'nin faaliyetlerine ilişkin sorulara şu yanıtları verdi:

-"2019 yılı kasım ayında gerçekleştirilen 6493 sayılı kanun değişikliği ile Merkez Bankası'na neden bir kuruluşa hissedar olma yetkisi verildi?"

"Ülkemizdeki ödeme sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak' Merkez Bankası'nın asli görevlerinden biridir. Bu anlamda bankamız, ülkemizin en önemli ödeme sistemi olan Elektronik Fon Transfer (EFT) sisteminin hem kurucusu hem de işleticisidir. Kasım 2019'da 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'da önemli değişiklikler yapıldı. Merkez Bankası ödemeler alanında tek yetkili kurum haline gelirken, bu alandaki rol ve sorumluluklarımız da arttı. Yasadaki yeni düzenlemeler bankamıza, sahip oldukları sistemin işleyişinde bir sıkıntı oluşması durumunda finansal istikrarı ve ekonomik aktiviteyi ciddi biçimde olumsuz etkileme potansiyeli bulunan, yani 'sistemik öneme sahip' sistem işleticilerine hissedar olma yetkisi tanıdı."

-"BKM'de nasıl bir hissedarlıktan bahsediyorsunuz, biraz açabilir misiniz?"

"BKM, kartlı ödemeler alanında hizmet vermek üzere kurulmuş olan bir anonim şirkettir. Ülkemizde gerçekleşen kartlı ödemeler için yönlendirme ve doğrulama hizmeti, kartlı işlemlere ilişkin ihraççı ve kabulcü kuruluşlar arasındaki takas ve mutabakatın yürütülmesi, yurt dışı kartlı sistem kuruluşları ile bağlantı kurulması gibi konularda BKM oldukça kritik roller üstlenmektedir. Ayrıca, kartlı ödemeler alanında faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından uygulanan bazı standartlar da yine BKM tarafından belirlenmektedir. Alınan karar ile Merkez Bankası, sistemik öneme sahip bir sistem işleticisi olan BKM'ye, çoğunluk hisselerini satın alarak hissedar oldu. Bu hissedarlığa paralel olarak ödemeler alanına ilişkin bankamızca belirlenen geliştirme konularında BKM'ye de ilave rol ve sorumluluklar verilecektir. Değişen hissedarlık yapısı sonrasında hakim ortak Merkez Bankası olmak kaydıyla bankaların payları ve yönetim kurulunda temsilcileri olmaya devam edecektir."

-"Hissedarı olacağınız BKM, kar amacı güdüyor olacak mı?"

"BKM, kesinlikle kar amacı güden bir kuruluş olmayacaktır. Burada alınan karar, ödeme sistemleri ve finansal teknolojilere uyumu güçlendirmek ve dönüşümünü yönlendirmek amacıyla alınmıştır. Bu inisiyatifin amacı, ödeme sistemlerinin kamu yararı gözetilerek, kapsayıcı, kesintisiz, etkin ve verimli işletilmesi yönünde bankamıza düşen sorumlulukların yerine getirilebilmesidir."

-"Merkez Bankası'nın hissedar olmasından sonra BKM'nin faaliyetlerinde ne gibi değişiklikler beklemeliyiz?"

"Merkez Bankası olarak ödeme sistemlerinde dünya çapında örnek model olabilecek, teknolojisini günün gereklerine uygun şekilde sürekli geliştiren ve rekabetçi bir ödemeler ekosisteminin oluşmasına katkı sağlamak istiyoruz. Öngörülen yeni yapıda BKM, kartlı ödemeler alanındaki faaliyetlerinin yanında, yenilikçi ödeme yöntemlerine yönelik uygulama alanlarını araştıracak, 7/24 çalışacak anlık perakende ödemeler platformunun geliştirilmesine katkı sunacak, QR kod ve açık bankacılık gibi ödemeler alanının ihtiyacı olan standartların oluşturulmasında aktif rol alacaktır. BKM'nin uzun vadede yurt dışına açılması ve ağını genişleterek ülkemizin ödemeler alanında önce bölgesel, daha sonra küresel bir referans noktası haline gelmesi için üstleneceği role ilişkin yol haritamızı da yakında kamuoyu ile paylaşacağız."

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değilDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değil
Resmen duyuruldu! İzin şartı yok, satışı yapılacakResmen duyuruldu! İzin şartı yok, satışı yapılacak
İşsiz kalanlara devletten destekİşsiz kalanlara devletten destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, Bankalararası Kart Merkezi, merkez bankası,

En Çok Okunan Haberler

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

Bir kez olsun yüzü gülmedi... 5 isimli adamın korona isyanı

Bir kez olsun yüzü gülmedi... 5 isimli adamın korona isyanı

6 bin 900 TL maaşla, 2 bin işçi arıyorlar

6 bin 900 TL maaşla, 2 bin işçi arıyorlar

Resmen duyuruldu! İzin şartı yok, satışı yapılacak

Resmen duyuruldu! İzin şartı yok, satışı yapılacak

Maliyeti yüzde 95 azalacak cihaz üretildi

Maliyeti yüzde 95 azalacak cihaz üretildi

İBB duyurdu! Fiyatı 1 TL olacak

İBB duyurdu! Fiyatı 1 TL olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da koronavirüs salgını sürecinde portakal satışı rekoru kırıldı

Koronavirüs salgını sürecinde satış rekoru!

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

Resmen duyuruldu! İzin şartı yok, satışı yapılacak

6 bin 900 TL maaşla, 2 bin çay işçisi arıyorlar

6 bin 900 TL maaşla, 2 bin işçi arıyorlar

Dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz üretildi

Maliyeti yüzde 95 azalacak cihaz üretildi

Halk Ekmek pide üretimine başladı! Fiyatı 1 TL olacak

İBB duyurdu! Fiyatı 1 TL olacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.