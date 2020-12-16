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TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.12.2020 10:42 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal '2021 Yılında Para ve Kur Politikası'na ilişkin tanıtım toplantısında konuştu. Ağbal, 'Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız.' dedi.

TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, '2021 Yılında Para ve Kur Politikası' tanıtım toplantısında sunum yaptığı sununda, 'Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşuludur.' diye konuştu.

Ağbal, 'Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız.' dedi.

TCMB Başkanı Ağbal, 'Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız.'ifadelerini kullandı.

Ağbal, TCMB'nin kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapmayacağını belirtti.

'Para politikası 2021 yılında sade ve anlaşılır bir çerçevede oluşturulacak ve uygulanacaktır.' diyen Ağbal şunları kaydetti:

'Dalgalı kur rejimi devam edecek, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. TCMB'nin nominal ya da reel bir kur hedefi bulunmamaktadır.'

Temel politika aracı bir hafta vadeli repo faizi olacak.

Ağbal, 'Enflasyonun ekonomimizi ve ülkemizi etkilediği maliyetler konusunda farkındalığın artırılması ve enflasyon hedeflerinin bütün paydaşlarca sahiplenilmesini önemli görüyoruz.' dedi.

'HÜKÜMETLE BİRLİKTE BELİRLENEN YÜZDE 5 ENFLASYON HADEFİNE BAĞLIYIZ'

Ağbal, şöyle devam etti:

'Hükumetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız. Bununla ilgili 2023 yılı itibarıyla bütün merkez bankası araçlarını kararlı bir şekilde kullanarak güçlü bir politika koordinasyonu içinde bu hedefi yakalamak için olağanüstü bir çaba sarfedeceğiz.'

Ağbal, 'Önümüzdeki dönemde TCMB, sistemin fonlama ihtiyacını swap kanalı dahil karşılamaya devam edecektir. İnanıyoruz ki, gelişmeler de buna işaret ediyor, cari işlemler dengesi ve finans kanalında daha ılımlı bir çerçeve gelişecek.' dedi.

Naci Ağbal, 'TCMB olarak fiyat istikrarı hedefini sağlama hususunda gösterdiğimiz kararlı tutum ve güçlü politika duruşu neticesinde de özellikle risk primlerinin aşağı gelmesini, fiyat istikrarı ve enflasyonun düşüşünü gören vatandaşlarımızın ters para ikamesini, ters dolarizasyonu başlatmalarını öngörüyoruz. Ters para ikamesi, ters dolarizasyon bir miktar zaman alsa da bunun oluşmasında esas görev bize düşüyor. Biz doğru işler yaptıkça yurt dışındaki yerleşikler bile TL varlıklara doğru tasarruflarını kaydıracaktır. Bu açıdan önümüzdeki dönemde yerli ve yabancı yatırımcıların döviz arz ve talep gelişmeleri içerisinde TL varlıklarının daha ön plana çıkacağı bir çerçeveyi gördüğümüzü söylemek isterim.' diye konuştu.

'Swap işlemlerine ilişkin olarak, yıl içinde bir miktar azalma olmasını öngörüyoruz. Bunun aslında Merkez Bankası bilançosunun sağlıklı bir yapıya kavuşması noktasında doğru bir gelişme olmakla birlikte sınırlı olacağını düşünüyoruz.' diyen Ağbal şunları kaydetti:

'Merkez Bankası işlemlerine ilişkin tereddütleri gidermek, kamuoyunu ve yatırımcıları doğru bir şekilde bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla şeffaflık politikasını nasıl geliştirebiliriz diye çalışma başlattık. Bir kısmıyla ilgili, ocakla birlikte şeffaflık adımları sayılabilecek adımları atmış olacağız.'

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Okuyucu Yorumları 69 yorum
faizi bu ay düşürün diye talimat geldi anlaşılan eh yılbaşındada enflasyonu düşük çıkarıp emekliye az zam yapmak için elinden geleni yapacaklar kuru ekmek bulamayın inşallah
amin kardeşim
Tek hedef çalışana ve emekliye para vermemek.
niye enflasyon yüksek mi .? hani almanya bizi kıskanıyordu bak bakalım Almanya'nın enflasyonu kaçmış
Enflasyonun nedeni faiz diye düşünüp arttırma diye baskı vardı. Bu yüzden dolar 10 liraları gördü. Üretim yok, isdisham yok, cari açık devamlı büyüyor, köprülere, otoyollara, şehir hastanelerine aktarılan vatandaşın paraları,; saraylar, yat, uçaklar ile mi kurtulacak ekonomi. Şimdi beklenen faiz artışını yapmayacaklar, bu ön açıklaması. Enflasyonu bahane. Yine birileri dolar aldı ona çalışacağız sanırım.
naci ağbal harikalar diyarında
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