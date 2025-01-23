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TCMB'nin kararı öncesi bankalar düğmeye bastı! Mevduat faizinde yüzde 50 için son günler

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
23.01.2025 11:22
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Merkez Bankası 2025 yılının ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Piyasalar, Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık faiz indirimine gitmesini bekliyor. Ayrıca bankaların mevduat faizlerini de yüzde 50'nin altına düşürmesi bekleniyor.

TCMB'nin kararı öncesi bankalar düğmeye bastı! Mevduat faizinde yüzde 50 için son günler

2025'in ilk faiz kararı bugün açıklanacak. Piyasalar saat 14.00'a kilitlenmişken Merkez Bankası'nın kararı için tahminler de yapılmaya devam ediliyor. Piyasalarda politika faizinin 250 baz puan faiz indirim ile yüzde 45'e çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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MEVDUAT FAİZLERİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Merkez Bankası'nın kararı ile beraber mevduat ve kredi faizlerinde de değişiklik yapılması bekleniyor. Buna göre, mevudat faizlerinde yüzde 50 faiz döneminin son bulması bekleniyor. Çünkü, politika faizinin yüzde 45'e çekilmesi durumunda mevduat faizlerinde yüzde 50 ve üstü faizinin bulunması yüksek olarak kalacağı belirtiliyor.

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1 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK VADEDE GETİRİSİ

Bankalar, Merkez Bankası'nın kararı önces mevduat faizlerinde güncellemelere başladı. Hafta başında yüzde 53 olan en yüksek mevduat faiz oranı, bugün itibarıyla yüzde 51'e kadar indi. Uzun vadeli mevduatlarda ise faiz aralığı yüzde 38-40 civarında seyrediyor.

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1 milyon liranın getirisi ise merak ediliyor. 32 günlük vadede 1 milyon liranın getirisi 39 bin 452 lira olarak hesaplanıyor.
Yüzde 48 faiz oranı üzerinden hesaplandığında ise getiri 37 bin 874 liraya düşüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası mevduat faizi
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