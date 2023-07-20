TCMB REESKONT KREDİSİ nedir? Reeskont kredisi günlük limiti ne kadar? TCMB bankaların günlük limitini 5 kat artırdı

Reeskont kredisi günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Altın, dolar ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklediği Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklandı. Haziran ayında politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükselten TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan yükselterek yüzde 17,50'ye çıkardı. Öte yandan TCMB'den Reeskont kredi limiti açıklaması geldi. İşte Reeskont kredisi ile ilgili ayrıntılar...

REESKONT KREDİSİ NEDİR?

TCMB Reeskont Kredisi, Merkez Bankası tarafından "İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi" bir programdır.

Bahsi geçen program ile iihracatçı ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

TL veya döviz üzerinden düzenlenen senetler bankalar tarafından TCMB'ye iskonto etirilip sağlanan kaynak Türk Lirası olarak kullandırılmaktadır.

TCMB REESKONT KREDİSİ GÜNLÜK LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat yükseltti.

AA'nın haberine göre; ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı.

Merkez Bankası, bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek. KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor.

Ayrıca, TCMB'nin sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılıyor.

Merkez Bankası, finansal kaynakların üretken alanlara yönlendirmesini sağlayarak verim ekonomisini destekliyor.



