TCMB rezervlerinde yükseliş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta yükselişe geçerek rekor seviyelere yakınsadı.

TCMB verilerine göre, 16 Ağustos haftasında brüt rezervler 152,9 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta brüt rezervler 150,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Brüt rezervlerde Temmuz ayında 154 milyar doları aşarak rekor görülmüştü.

16 Ağustos haftasında net rezervler 46,9 milyar dolardan 47,8 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervlerde de toparlanma sürdü. 16 Ağustos haftasında swap hariç net rezervler 25,7 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 24,6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.