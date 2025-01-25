Tehlike saçıyor! Eşofman takımından, ünlü boya markasına kadar... Hepsi toplatıldı

Ticaret Bakanlığı giyim, takı, oyuncak, kırtasiye eşyaları, oyuncaklar gibi türlü türlü ürünlerde denetime devam ediyor. Birçok markanın denetlendiği listeye yeni markalar da eklendi. İnsan sağlığı tehlikeye atacak en ufak bir unsurun dahi bulunması noktasında Bakanlık gerekli çalışmaları yaparken vatandaş listeye giren ürünleri kontrol ediyor.

Bakanlık GÜBİS sistemindeki markaları güncelledi. İki yeni marka daha eklenirken bir boya markası ise dikkat çekti. Resim yapmak için kullanılan bu boyanın çocukların çok sık kullanması ve boya markaları arasında bilindik bir yerde durması dikkat çekti.

BOYA MARKASININ ÜRÜNLERİ TOPLATILACAK

Ticaret Bakanlığı'nın 24 Ocak'ta yayımladı listeye göre, boya kalemleri ve boya malzemeleri ürün grubunda bulunan Lisans Kırtasiye Ofis Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş firmasına ait Büst Artdeco yerini aldı.

Ürünün toplatılmasına ve piyasa arzının yasaklanmasına karar veren Bakanlık, gerekçe olarak, "Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.)" ifadelerini kullandı.

ÇOCUK GİYİMDE BOĞULMA RİSKİ

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan çocuk giyim markası Biricik Kids'in (Nurullah Kılıç), ürünlerinin toplatılmasına ve piyasa arzının yasaklanmasına karar verildi.

Kadife eşofman takımı olan üründe, boğulma riski tespit edildi ve güvensizlik nedeni olarak, "Küçük Çocuk Kullanımı Amaçlı Giysiler Dekoratif Kordon İçermemelidir" sözleri kullanıldı.