'Tek tek ilan edeceğim' Özgür Özel'den 'Bu meydanı görmeyene boykot geliyor, tüm mallarına boykot geliyor' çıkışı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir çıkış daha geldi. Saraçhane'deki meydanda toplanan kalabalığa seslenen Özel, konuşmasında meydanı yayınlamayan televizyon kanallarına tepki gösterdi. Özel'den 'boykot' çıkışı geldi.

"YOK ÖYLE YAĞMA"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki açıklamaları şu şekilde oldu:

"Önce dikkatle dinleyin, dikkatle dinlesinler. Bir uyarım var; dikkatle dinlesinler. Şu anda televizyonları başında olup kumandası elinde olan tüm izleyicilere, gönlü burada, kulağı burada kalbi Ekrem Başkan'la çarpan herkese sesleniyorum. Kanalları tek gezin; böyle bir günde, dünya tarihine geçecek bir ön seçim ve dayanışma oylamasında, birazdan açıklanacak rakamlar konuşulurken dünyanın en önemli metropollerinden birinde, İstanbul'da, bir meydanda, 1 milyona yakın insan toplanmışken bu yayını vermeyen kim varsa, hangi televizyon varsa onları kayda alıyoruz. Yandaş medya nereden beslendiği belli. Nereden beslendiği belli ancak merkez medya reklamlarının yüzde 70'i bizim seçmenimize, bu meydanlara yönelik olan merkez medya; ürününü biz alacağız, vergisini o alacak, parayı bizden kazanacaksın, reklamı bize izlettireceksin, ürünü bize satacaksın ama saraya hizmet edeceksin. Yok öyle yağma, yok öyle yağma.

"BUNLAR NE İŞ YAPIYORSA... ARABA MI SATIYOR, O ARABAYI ALAN NAMERTTİR"

Şimdi bu geceden itibaren ve yarından tezi yok parayı buradan kazanan, seyirciyi burada bulan, reytingi buradan yapan saraya hizmet edenleri bu geceden itibaren tespit edip bunların öyle televizyonunu izlemeyin falan değil, bunlar ne iş yapıyorsa araba mı satıyor, o arabayı alan namerttir. Ne yapıyorsun sen? Restoran zincirin mi var? Bu meydanı görmeyeceksin ama bu meydana yemek satacaksın, yok öyle yağma, yok öyle yağma.

"TEK TEK İLAN EDECEĞİM! TÜM MALLARINA BOYKOT GELİYOR"

Bu bundan sonra parayı bizden kazanıp reytingi bizden yapıp saraya hizmet edenleri tek tek ilan edeceğim, hep beraber tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Yayında olmayan varsa yayında olmayanlara sesleniyorum bakın meydan ne diye bağırıyor, bu meydanı görmeyene boykot geliyor, tüm mallarına boykot geliyor"