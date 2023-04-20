TEKİRDAĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Tekirdağ bayram namazı saat kaçta kılınacak? 21 Nisan Diyanet bayram namazı saatleri

Tekirdağ bayram namazı saatinin kaçta olduğu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre her sene dini gün ve aylar idrak ediliyor. Mart ayında başlayan on bir ayın sultanının ardından bayram başlayacak. Ramazan Bayramı namazı yarın cemaat ile beraber kılınacak. Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre Tekirdağ Ramazan Bayramı saati 06.55 olacak.

TEKİRDAĞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Tekirdağ bayram namazı saati 06.55 olarak açıklandı. Müslümanlar bu saatte Ramazan Bayramı namazını kılacaklar.

İstanbul bayram namazı saati: 06.49

Ankara bayram namazı saati: 06.34

İzmir bayram namazı saati: 06.59

Trabzon bayram namazı saati: 06.06

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o söylenir. Örneğin “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.



