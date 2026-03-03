FİNANS

Tekirdağ'da hamsi 50 TL’ye düştü!

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Salı Pazarında hamsinin kilogram fiyatı 50 TL’ye kadar gerilerken, vatandaşlar uygun fiyatlı balığa yoğun ilgi gösterdi.

Cansu Çamcı

Süleymanpaşa’da haftanın en yoğun noktalarından biri olan Salı Pazarında tezgahlar bu kez hamsiyle şenlendi. Sezonun ilerlemesiyle birlikte fiyatı düşen hamsi, 50 TL’den satışa sunuldu. Uygun fiyatı gören vatandaşlar balık tezgahlarının önünde yoğunluk oluşturdu.

Balık satıcıları, hem fiyatların makul seviyeye geldiğini hem de balığın sağlık açısından önemli bir besin kaynağı olduğunu belirterek vatandaşlara bol bol tüketmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Balık satışı yapan esnaf, "Bir paket sigara 110 lira. Bir kilo balık 50 lira 3 kişilik bir aile doyar ya. Tavuk dürüm alıyorsun 120 lira. Ucuz iken vatandaşlarımız bol bol balık yesin" dedi.

Tezgahlarda hamsinin yanı sıra istavrit ve mezgit gibi çeşitler de yer alırken, özellikle uygun fiyatlı hamsinin en çok tercih edilen ürün olduğu gözlendi. Vatandaşlar, fiyatların bu seviyede kalmasını temenni ettiklerini ifade etti.

hamsi
