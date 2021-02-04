TEKNOFEST başvuru tarihleri 2021... TEKNOFEST 2021 uçan araba ödülleri nedir? TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılacak? Katılım şartları nedir?

TEKNOFEST 2021 yarışma ödülleri nedir merak ediliyor. TEKNOFEST kapsamında bu yıl gerçekleştirilecek olan tarımsal teknoloji yarışmalarına başvurular başladı ve 28 Şubat'a kadar devam edecek. Bu yıl tarım teknolojileri kapsamında yapılacak olan TEKNOFEST'te tarımsal insansız kara aracı yarışmalarında dereceye giren yarışmacılara ise ödüller verilecek. Peki 2021TEKNOFEST nerede ve ne zaman yapılacak? 2021 TEKNOFEST NE ZAMAN YAPILACAK? 2021 TEKNOFEST başvuru tarihleri belli oldu. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl TARNET desteğiyle yapılacak olan tarım teknolojileri ve tarımsal insansız kara aracı yarışmaları için başvurular başladı ve 28 Şubat'a kadar devam edecek. Bu yıl 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te helikopter tasarımı ve model uydu gibi yarışmaların yanı sıra tarım teknolojilerinde de ekipler yarışacak. TEKNOFEST'TE HANGİ DALDA YARIŞMALAR YAPILACAK? Teknofest 2021 yarışma dalları belli oldu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET, TEKNOFEST'e destek verip, tarım teknolojileri alanındaki tecrübesini katılımcılarla paylaşacak.

TEKNOFEST'te, gençlerin milli teknoloji geliştirme ve üretmeye yönelik ilgilerinin artırılması amacıyla yarışmalar düzenleniyor. Bu yıl yapılacak olan organizasyonda 35 dalda yarışmalar yapılacak. Yarışmanın hangi seviyeye göre hangi dalda yapılacağı bilgisi aşağıda sıralanmıştır. Peki **TEKNOFEST 2021 ödülleri belli oldu mu? TEKNOFEST 2021 ÖDÜLÜ NE KADAR? Bu çerçevede, tarım teknolojileri alanında düzenlenecek yarışmalar, akıllı tarım teknolojileri, sulama ve gübreleme sistemleri, sera otomasyon sistemleri, tarımda drone teknolojilerinin kullanılması, otomatik dümenleme sistemleri, dijital feromon tuzak teknolojileri, erken uyarı sistemleri ve hayvancılık teknolojileri alt başlıklarında gerçekleştirilecek. Tarım teknolojileri alanındaki yarışmada birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira ve üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek. Binlerce kişinin merak ettiği TEKNOFEST 2021 uçan araba olacak mı sorusunun cevabı da geldi. TEKNOFEST 2021 BAŞVURU LİNKİ TARIMSAL İNSANSIZ KARA ARACI GELİŞTİRİLECEK Tarımsal insansız kara aracı yarışmasıyla, adayların karada hareket eden robotlarla tarımda verimliliği artırma projeleri geliştirmeleri ve otonominin bu alandaki katkılarını keşfetmeleri hedefleniyor. Yarışmada geliştirilecek projelerin yabani otla mücadele etmesi gerekiyor.

Bu kategoride birinci olana 30 bin lira, ikinciye 20 bin lira ve üçüncüye 10 bin lira ödül takdim edilecek. TEKNOFEST 2021 BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR? İstanbul'da 21-26 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST'teki yarışmalar için başvurular 28 Şubat'a kadar festivalin internet sitesi üzerinden yapılacak. Yarışmada ön eleme aşamasını geçen takımlara toplam 5 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Dereceye girenlere ise 4 milyon liranın üzerinde ödül verilecek. TEKNOFEST kapsamında Akıllı Ulaşım, Eğitim Teknolojileri, Hack İstanbul, Jet Motoru Tasarım, Model Uydu, Savaşan İHA, Roket, Robotik, Sanayide Dijital Teknolojiler, Turizm Teknolojileri, Türkçe Doğal Dil İşleme, İletişim Teknolojileri, İnsanlık Yararına Teknoloji ve İnsansız Su Altı Sistemlerinin de aralarında olduğu yarışmalar gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenecek olan yarışmalar aşağıdaki gibidir; İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ TEKNOFEST 2021'DE HANGİ DALLARDA YARIŞACAK? • İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

• Eğitim Teknolojileri Yarışması

• Akıllı Ulaşım Yarışması

• Hack İstanbul

• Robotik Yarışmalar