Teknoloji devinde büyük sarsıntı! Yüzlerce çalışanı etkileyen karar

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, ABD’de yürüttüğü yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında işten çıkarma sürecine başladı. Şirketin New Jersey ve Texas eyaletlerindeki operasyonlarında toplam 739 pozisyonun etkilendiği bildirildi.

Samsung söz konusu kararın küresel çapta uygulanan geniş kapsamlı bir işten çıkarma programı olmadığını, sürecin ABD’deki merkez değişikliğiyle bağlantılı olduğunu açıkladı.

Akıllı telefon, televizyon, yarı iletken ve ev elektroniği alanlarında faaliyet gösteren Samsung, dünya teknoloji sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alırken; mobil cihazlar, ekran teknolojileri ve çip yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

MERKEZ TAŞINMASI İŞTEN ÇIKARMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Samsung, ABD’de tüketici elektroniği operasyonlarını yürüten Samsung Electronics America’nın yeniden yapılandırılması kapsamında çalışan sayısını azaltma kararı aldı. Şirketin merkez ofisinin New Jersey’den Texas’a taşınması nedeniyle bazı pozisyonların ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Englewood Cliffs’te bulunan bazı görevlerin bu süreçten etkilendiği, çalışanlara Texas’a taşınma seçeneğinin sunulduğu ancak taşınmayı kabul etmeyen personelle yolların ayrıldığı ifade edildi.

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, işten çıkarılan çalışanlar ağırlıklı olarak New Jersey ve Texas’taki ekiplerden oluştu. Samsung ise bu adımın dünya genelinde uygulanan bir iş gücü azaltma planının parçası olmadığının altını çizdi.

TEXAS OFİSİNDE DE İŞTEN ÇIKARMALAR YAŞANDI

Samsung’un ABD’deki yeniden yapılanma sürecinde toplam 739 pozisyon etkilenirken, Texas’ın Plano kentindeki ofiste de yaklaşık 100 çalışanın işine son verildiği bildirildi.

Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgilere göre, işten çıkarılanlar arasında mobil cihaz biriminde görev yapan çalışanlar da bulunuyor. Şirketin aldığı bu karar, operasyonel yapıyı daha verimli hale getirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Samsung, merkez değişikliğiyle birlikte ekipler arasındaki iş birliğini artırmayı ve operasyon süreçlerini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

ÇİP MALİYETLERİ VE REKABET ŞİRKETLERİ ZORLUYOR

Küresel teknoloji sektöründe artan rekabet, yükselen maliyetler ve hızlı teknolojik dönüşüm, büyük şirketlerin iş gücü politikalarını yeniden şekillendirmesine neden oluyor.

Samsung’un aldığı kararın, şirket içerisindeki farklı iş kollarının performans ayrışmasının yaşandığı bir döneme denk geldiği belirtiliyor. Yapay zeka teknolojilerine yönelik güçlü çip talebi nedeniyle şirketin ikinci çeyrek faaliyet kârında önemli artış beklenirken, mobil cihaz biriminin Apple ile artan rekabet ve maliyet baskıları nedeniyle ilk kez zarar açıklama ihtimali bulunuyor.

Bunun yanında Samsung, televizyon ve beyaz eşya pazarında Çin merkezli TCL ve Hisense gibi markalarla rekabet ederken, sektördeki baskının da giderek arttığı ifade ediliyor.

Dünyada Microsoft, Amazon ve Meta gibi teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarına ağırlık vermek için iş gücü yapılarını yeniden düzenlediği bir dönemde gelen Samsung’un kararı, teknoloji sektöründeki dönüşümün bir yansıması olarak değerlendiriliyor.