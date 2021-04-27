Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın etkinliği yeni düzenlemelerle artırılıyor

Söz konusu ürünlerin daha etkin şekilde desteklenmesini kolaylaştırmak amacıyla yürürlüğe giren tebliğe göre, programın etkinliği artırılarak yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla programın yönetim altyapısı, Bakanlığın yeniden organizasyonuna ilişkin yapılan değişiklik kapsamında Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturuldu.

Yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimini amaçlayan "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" kapsamında, 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek 919 ürüne ilişkin liste 27 Şubat'ta yayımlanmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Programın bütün süreçlerinin etkin ve hızlı yürütülebilmesini kolaylaştırmak amacıyla tebliğin "Tanımlar" maddesine bazı tanımlar eklendi ve bunlarla uyumlu olacak şekilde dil birliği sağlanmasına yönelik değişiklikler gerçekleştirildi.

Projelerin desteklenmesi sürecinde, yatırımcıların projelerini daha etkin, esnek ve hızlı yürütebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla yatırım teşvik belgesi ve KOSGEB'in desteklediği yatırım projesi unsurlarına yönelik revizyon taleplerinden, projenin genel amaçlarına ulaşmasını etkilemeyecek düzeyde olduğu değerlendirilenlerin doğrudan ilgili destek sağlayıcı birim tarafından karara bağlanması yönünde düzenlemeye gidildi.

ÇAĞRILAR DAHA ETKİN YÜRÜTEBİLECEK

Program kapsamında başvuru yapacak firmalar açısından öngörülebilirliği artırmak amacıyla, Bakanlıkça bu yıl açılması hedeflenen "Mobilite", "Sağlık ve Kimya Ürünleri", "Dijital Dönüşüm" ve "Üretimde Yapısal Dönüşüm" çağrılarına ilişkin öngörülerin açılış tarihleri programın internet sitesinde (http://www.hamle.gov.tr/) yayımlanmıştı.