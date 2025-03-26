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Tekstil devleri batmaya devam ediyor... Bir iflas kararı da Kayseri'den geldi! Avrupa'ya satış yapıyordu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
26.03.2025 10:38
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Tekstil sektöründe ardı ardına gelen iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bir dönem Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye halı, kilim ve paspas ihracatı yapan Kayseri merkezli YD Dokuma, konkordato sürecinden çıkamayarak iflas etti. Yıllardır faaliyet gösteren ve sektörde önemli bir yer edinen şirketin kapanmasıyla birlikte onlarca çalışan işsiz kaldı.

Tekstil devleri batmaya devam ediyor... Bir iflas kararı da Kayseri'den geldi! Avrupa'ya satış yapıyordu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren YD Dokuma İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., ekonomik darboğazdan çıkamayınca iflas bayrağını çekti. Tekstil sektörünün tanınan firmalarından biri olan ve halı, kilim, paspas ihracatıyla uzun yıllar adından söz ettiren şirketin kapanmasıyla birlikte, çok sayıda çalışan işinden oldu. Söz konusu iflas kararı, konkordato takip sisteminde de yer aldı.

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BİRÇOK ÜLKEYE SATIŞ YAPIYORDU

YD Dokuma, uzun yıllar Türkiye'nin önemli halı üreticileri arasında yer aldı. Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle ihracatta öne çıkan şirket, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye satış yapıyordu. Ancak son yıllarda artan maliyetler ve finansal kriz, firmanın iflas etmesine neden oldu.

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ÇALIŞANLAR YENİ İŞ ARIYOR

Şirketin kapanmasıyla birlikte sektörde bir boşluk oluşurken, çalışanlar yeni iş arayışına girdi.

(HABERLER.COM)

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Anahtar Kelimeler:
iflas Tekstil Kayseri İhracat İthalat Konkordato
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