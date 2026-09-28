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Tekstil sektöründe peş peşe iflas! 17 yıllık iki şirket kapandı

Bir dönem futbol tutkusuyla da gündeme gelen iş insanı Ahmet Bekmezci’nin tekstil sektöründeki 17 yıllık iki şirketi iflas etti. Mahkeme, konkordato taleplerini reddederek iflas kararı verdi.

Tekstil sektöründe peş peşe iflas! 17 yıllık iki şirket kapandı
Aleyna Türkmen

Bir dönem futbol tutkusuyla gündeme gelen iş insanı Ahmet Bekmezci’nin tekstil sektöründeki 17 yıllık iki şirketi iflas etti. 2009 yılında kurulan Atel Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Elat Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildi.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 23 Eylül 2026 tarihli duruşma ara kararıyla iki şirketin konkordato taleplerini ayrı ayrı reddetti. Mahkeme, şirketlerin iflasına karar verirken iflas sürecinin de aynı gün saat 11.50 itibarıyla açılmasına hükmetti.

Tekstil sektöründe peş peşe iflas! 17 yıllık iki şirket kapandı 1

İFLAS 23 EYLÜL’DE AÇILDI

Mahkemenin kararında, Atel Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Elat Dış Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına karar verildiği belirtildi.

Her iki şirket yönünden iflasın 23 Eylül 2026 günü saat 11.50 itibarıyla açılmasına hükmedildi.

Tekstil sektöründe peş peşe iflas! 17 yıllık iki şirket kapandı 2

MÜHLET VE TEDBİR KARARLARI KALDIRILDI

Kararla birlikte davacılar lehine daha önce verilen tüm geçici mühlet ve tüm tedbir kararları da 23 Eylül 2026 saat 11.50 itibarıyla kaldırıldı. Konkordato komiserlerinin görevlerine de aynı tarih ve saat itibarıyla son verildi.

Mahkeme tarafından verilen iflas kararının, İcra ve İflas Kanunu’nun 288’inci maddesi uyarınca ilgili müdürlüğe bildirilmesine karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
iflas Tekstil mahkeme şirket ticaret
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