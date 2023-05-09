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Temmuz Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

09.05.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz Asgari ücret zammı hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması geldi. Asgari ücrete Temmuz ayında gelişmelere göre zam yapılacağını söyleyen Bakan Bilgin'in bu açıklamasının ardından Temmuz Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar..

Temmuz Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü Temmuz ayı içerisinde yapılacak olan asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'nden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda bugün saat 11:30'da kamu işçilerinin zam oranıyla ilgili yapılacak açıklama merak ediliyor. Temmuz Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. İşte tüm merak edilenler...

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TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücrete Temmuz ayı içerisinde ara zam konusuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı aynı zamanda Ak Parti Ankara Milletvekili adayı olan Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullandı; Asgari ücrete Ocak ayında yapılan zam ile dolar bazında 455 doların üzerinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkaran düzenlemeyi yaptık. Temmuz ayında da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak.

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Bakan Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamla ilgili ise tarihsel bir adım attıklarını ve geliri vergi dışı bıraktıklarını dile getirerek, "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." dedi.

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YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun haziranda toplanması bekleniyor. Yeni asgari ücrette de enflasyon rakamları belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon artışının yüzde 20-30 arasında olması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 20 artış yapılması durumunda asgari ücretin net 10 bin 207 (brüt 12 bin 8 lira) işveren maliyeti de 14 bin 109 lira olacak.

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