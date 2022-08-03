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Temmuz ayı enflasyon oranı kaç oldu? İşte Temmuz 2022 enflasyon rakamları...

03.08.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon rakamları ile ilgili beklenen açıklama Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü, yapıldı. Birçok kişi internette “Temmuz ayı enflasyon oranı kaç oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Temmuz ayı enflasyon verileri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte TEFE TÜFE TÜİK Temmuz 2022 enflasyon oranı ile ilgili detaylar...

Temmuz ayı enflasyon oranı kaç oldu? İşte Temmuz 2022 enflasyon rakamları...

Enflasyon rakamları ile ilgili açıklama için beklenen açıklama yapılfı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 7 aylık enflasyon netlik kazandı. Vatandaşlar arama motorlarında "Temmuz ayı enflasyon oranı kaç oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Ayrıntılar haberimizde...

Asgari ücrete zam yapılacak mı?

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

TÜİK Temmuz ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık bazda yüzde 79,6 oldu. Böylece enflasyonda 24 yılın rekoru kırıldı.

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Ekonomideki en kritik veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2022 enflasyon verisini duyurdu. Buna göre enflasyon yıllık bazda yüzde 79,6 yükseldi. TÜFE en son Ağustos 1998 döneminde yüzde 81,4 artış kaydetmişti.

Piyasanın beklentisi de yıllık TÜFE’nin yüzde 80'i aşacağı yönünde olmuştu.

TÜİK verilerine göre Haziran'da yıllık tüketici enflasyonu yüzde 78,62'ye yükselmiş, aylık artış yüzde 4,95 olmuştu.

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