Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları için beklenen ödeme başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının ödenmeye başlandığını duyurdu. Bakan Göktaş, bu kapsamda hak sahiplerinin hesaplarına toplam 8,1 milyar liralık ödeme aktarılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaşlı ve engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemek ve bağımsız yaşamlarını sürdürebilmelerine katkı sağlamak amacıyla sosyal yardım programları düzenli olarak devam ediyor.

TOPLAM 8,1 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı ödemeleri kapsamında yaklaşık 4,7 milyar lira yaşlı aylığı ile 3,4 milyar lira engelli aylığının hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Göktaş, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik sosyal desteklerin insan odaklı ve hak temelli politikalar doğrultusunda sürdürüldüğünü belirterek, kapsayıcı sosyal yardım uygulamalarının devam edeceğini ifade etti.

ARTIŞLI ÖDEMELER GELECEK AY YAPILACAK

Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarının gelecek ay hak sahiplerinin hesaplarına zamlı olarak yatırılacağını açıkladı.

Temmuz ayına ilişkin ödemelerin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyen Göktaş, sosyal destek programlarının ihtiyaç sahiplerine yönelik sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır