FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları için beklenen ödeme başladı

Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başlandı. Bakan Göktaş, hak sahiplerinin hesaplarına toplam 8,1 milyar liralık destek aktarılacağını duyurdu.

Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları için beklenen ödeme başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının ödenmeye başlandığını duyurdu. Bakan Göktaş, bu kapsamda hak sahiplerinin hesaplarına toplam 8,1 milyar liralık ödeme aktarılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaşlı ve engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemek ve bağımsız yaşamlarını sürdürebilmelerine katkı sağlamak amacıyla sosyal yardım programları düzenli olarak devam ediyor.

Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları için beklenen ödeme başladı 1

TOPLAM 8,1 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı ödemeleri kapsamında yaklaşık 4,7 milyar lira yaşlı aylığı ile 3,4 milyar lira engelli aylığının hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Göktaş, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik sosyal desteklerin insan odaklı ve hak temelli politikalar doğrultusunda sürdürüldüğünü belirterek, kapsayıcı sosyal yardım uygulamalarının devam edeceğini ifade etti.

Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları için beklenen ödeme başladı 2

ARTIŞLI ÖDEMELER GELECEK AY YAPILACAK

Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarının gelecek ay hak sahiplerinin hesaplarına zamlı olarak yatırılacağını açıkladı.

Temmuz ayına ilişkin ödemelerin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyen Göktaş, sosyal destek programlarının ihtiyaç sahiplerine yönelik sürdürüleceğini kaydetti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kritik veri zayıf geldi: Altın, gümüş, paladyum hareketlendiKritik veri zayıf geldi: Altın, gümüş, paladyum hareketlendi
Sakarya, yılın ilk yarısında 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptıSakarya, yılın ilk yarısında 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı

Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli ödeme yaşlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Dengeleri baştan kuracak hamle

Dengeleri baştan kuracak hamle

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için resmi açıklama!

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için resmi açıklama!

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.