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Temmuz enflasyonu açıklandı! Memurların maaşı ilk aydan eridi

03.08.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK, temmuz ayına ait tüketici fiyat endeksini açıkladı. İlk aydan enflasyon rakamları yüzde 1.80 arttı. 2021 yılının kalan aylarıyla beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktar kadar memurlar zam alacak.

Temmuz enflasyonu açıklandı! Memurların maaşı ilk aydan eridi

TÜİK temmuz ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. İlk aydan enflasyon rakamları yüzde 1.80 arttı. Memurlar Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda zam alacak.

ENFLASYON ŞİMDİDEN YÜZDE 1,80 OLDU

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

2021'in ilk yarısı için memurlar yüzde 3 zammın yanında, yüzde 5,45 enflasyon farkı da almıştı.

Bilindiği üzere, toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ikinci altı ayı için yüzde 3 zam aldı.

Son Dakika: 2021 Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı! 2021 Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,80 oldu. Önümüzdeki aylar ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse geçilen miktarda memurlar zam alacak.

MİLYONLARCA MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI BELLİ OLACAK

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde dün yapıldı.

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirledi. İki konfederasyon, hükumetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.

Konfederasyonların ortak talepleri arasında, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler de yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
memurun maaşı eridiyse asgari ücretli ne yapsın birde zam farkı alacakmış......

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