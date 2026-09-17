FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tera Portföy SPK kararına ilişkin süreci yatırımcı haklarını gözeterek yürütecek

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17 Eylül 2026 tarihli kararı kapsamında Tera Portföy’ün beş yatırım fonunda TEFAS alım-satım işlemleri geçici olarak durdurulurken, bu fonlar için Kurul tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde tasfiye süreci öngörüldü. Tera Portföy, sürecin yatırımcıların hak ve menfaatleri en üst düzeyde korunarak, düzenleyici kurumlarla tam iş birliği ve koordinasyon içinde yürütüleceğini açıkladı.

Tera Portföy SPK kararına ilişkin süreci yatırımcı haklarını gözeterek yürütecek

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararı ile sektör genelinde faaliyet gösteren birden fazla portföy yönetim şirketini kapsayan bir düzenleme yapıldı. Karar doğrultusunda, Tera Portföy’ün kurucusu olduğu ve TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarında alım-satım işlemleri geçici olarak durdurulurken, kararda unvanları belirtilen belirli fonlar için Kurul tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde tasfiye süreci öngörüldü.
Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kararın Borsa İstanbul piyasasında gerçekleşen gelişmeler ve yatırımcıların korunması ihtiyacından kaynaklandığı, sürecin SPK nezdinde yürütülen koordineli çalışmalarla titizlikle yönetildiği belirtildi.

Tera Portföy SPK kararına ilişkin süreci yatırımcı haklarını gözeterek yürütecek 1

BEŞ FON İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI

SPK kararı uyarınca Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) - DOH, Tera Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) - T3B, Tera Portföy Birinci Serbest Fon - TLY, Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fon - TP2 ve Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fon - TLV için TEFAS alım-satım işlemleri durduruldu.

Söz konusu fonlar için Kurul tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde tasfiye süreci öngörüldü. Tera Portföy, ilgili sürecin mevzuat, fon bilgilendirme dokümanları ve SPK tarafından tayin edilecek yöntem doğrultusunda, yatırımcıların hak ve menfaatleri en üst düzeyde korunarak yürütüleceğini açıkladı.

Şirket ayrıca, anılan Kurul kararının kapsamı dışında kalan diğer Tera Portföy fonlarının doğrudan söz konusu karardan etkilenmediğini bildirdi.
Tera Grubu şirketlerinin faaliyetleri devam ediyor

Tera Portföy, bankacılıktan faktoring şirketine, aracı kurumdan yatırım holdinge, girişim sermayesi ortaklığından portföy yönetimine kadar geniş bir yelpazede finansal hizmet sunan Tera Grubu’nun bir parçası olarak faaliyet gösteriyor.

Tera Portföy, alınan kararın adı geçen belirli fonlarla sınırlı olduğunu, Tera Grubu bünyesindeki diğer finansal kuruluşları veya grup şirketlerini kapsayan bir durum bulunmadığını vurguladı. Grup firmalarının ilgili kamu otoritelerinin denetim ve gözetiminde, yasal mevzuata tam uyum içerisinde aralıksız olarak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Şirketin operasyon, yatırımcı ilişkileri ve portföy yönetimi birimlerinin görevlerinin başında olduğu, tüm iletişim kanallarının yatırımcıların sorularını yanıtlamak üzere açık bulunduğu kaydedildi.

Tera Portföy SPK kararına ilişkin süreci yatırımcı haklarını gözeterek yürütecek 2

"DÜZENLEYİCİ KURUMLARLA TAM İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET EDİYORUZ"

Tera Portföy açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Birikimlerini ve güvenlerini bizlere emanet eden değerli yatırımcılarımızı her koşulda doğru, şeffaf ve zamanında bilgilendirmeyi en temel kurumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Düzenleyici kurumlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket ederek bu süreci en sağlıklı şekilde tamamlamak ve taleplerinize en kısa sürede yanıt vermek adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Sürece ilişkin tüm gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketimizin resmi iletişim kanalları üzerinden şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."
Tera Portföy, sermaye piyasalarının güvenli geleceğine olan inancını vurgulayarak, süreci yatırımcıların hak ve menfaatlerini gözeten bir yaklaşımla yürütmeye devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spekülatif paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeliSpekülatif paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli
Sermaye piyasaları soruşturmasında 48 isme yurt dışı çıkış yasağıSermaye piyasaları soruşturmasında 48 isme yurt dışı çıkış yasağı

Anahtar Kelimeler:
Sermaye Piyasası SPK tera yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı

İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihi verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihi verdi

Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan korkutan skor! Tam 9 gollük maç

Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan korkutan skor! Tam 9 gollük maç

Konserde tacize uğradı, korumalara bağardı! "Herif her tarafımı elledi"

Konserde tacize uğradı, korumalara bağardı! "Herif her tarafımı elledi"

SPK'dan bir hamle daha! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı... Pusula ve Tera da var

SPK'dan bir hamle daha! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı... Pusula ve Tera da var

Dün akşam bir gözaltı daha: Katılımevim için Emlak Katılım devreye girdi! SPK’dan işlem yasağı ve suç duyurusu

Dün akşam bir gözaltı daha: Katılımevim için Emlak Katılım devreye girdi! SPK’dan işlem yasağı ve suç duyurusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.