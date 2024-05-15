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TESK Başkanı'ndan kredi çıkışı! "Piyasada faizin yükselişinin müsebbibi esnaf değil”

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.05.2024 14:43
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TESK Başkanı Bendevi Palandöken yüksek kredi faizlerini eleştirdi, esnafların bu durumdan mağdur olduğunu söyledi. Palandöken, "Daha evvel taahhütnamede almış oldukları oranla sınırlandırılmış olsaydı esnaf açısından bu kadar tepki olmayacaktı” dedi.

TESK Başkanı'ndan kredi çıkışı! "Piyasada faizin yükselişinin müsebbibi esnaf değil”

Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den kredi faizlerine ilişkin bir çıkış geldi. Palandöken, “İnşallah ekonomi bir an önce düzlüğe çıkar, bu faiz oranları tekrar eski seviyeye iner, esnaf da rahatlıkla kredi kullanabilir. Neticede piyasadaki faizin yükselişinin müsebbibi esnaf değil” dedi.

"ENFLASYONLA MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Palandöken, enflasyonun ve kredi faizlerinin yükselmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Palandöken, Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklarla birlikte enflasyona karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

KREDİ FAİZLERİNE TEPKİ

Palandöken, enflasyondaki yükselişin kredi faizlerine bir hareketlilik getirdiğini söyleyerek, “Daha evvel esnafımız aldığı kredi ile yapmış olduğu taahhütnameyi 2 yıllığına, 3 yıllığına veyahut 5 yıllığına devletin vermiş olduğu imkanlardan yararlanmak için kullandı. Ancak ekonomideki bu olumsuzluklar kredi faizlerinin yükselmesine neden oldu. Bu yükselişte mağdur olan da yine esnaf oldu. Kredi faizleri yüzde 7.5’tu, yüzde 30’lara varan bir rakama yükseldi. Daha evvel taahhütnamede almış oldukları oranla sınırlandırılmış olsaydı esnaf açısından bu kadar tepki olmayacaktı” dedi.

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“SIKINTILARININ DİLE GETİRİLMESİ HUSUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

TESK ve TESKKOMB olarak kredi faizleriyle ilgili sorunun çözümü için çalıştıklarını söyleyen Palandöken, “Paranın maliyetinin yüksek olduğunu herkes biliyor. Ancak esnafın daha önce kullandığı kredilerdeki faiz oranı ile bundan sonra kullanacağı kredilerdeki faiz oranı arasındaki fark çok önemli. Esnafımızın bu konudaki sıkıntılarının dile getirilmesi hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklarla birlikte mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah ekonomi bir an önce düzlüğe çıkar, bu faiz oranları tekrar eski seviyeye iner, esnaf da rahatlıkla kredi kullanabilir. Neticede piyasadaki faizin yükselişinin müsebbibi esnaf değil” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
faiz TESK kredi
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