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TESK Başkanı'ndan zincir marketlerin internetten satış yapmasına tepki!

03.05.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında pazar günleri kapalı olan zincir marketlerin, satışlarına internetten devam etmesini eleştirdi.

TESK Başkanı'ndan zincir marketlerin internetten satış yapmasına tepki!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında pazar günleri kapalı olan zincir marketlerin, satışlarına internetten devam etmesini eleştirdi.

"ESNAF HAKSIZ REKABETLE KARŞI KARŞIYA"

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, "tam kapanma" döneminde kapalı olması gereken sektörlerin internet üzerinden satışlarını sürdürdüğüne dikkati çekti.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle iş yerleri kapalı olan esnafın satamadığı ürünlerin tamamının internetten satılabildiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Genelgeyle pazar günleri zincir marketler kapalı olduğu halde kargo ve lojistik firmaları aracılığıyla satışa devam ediyor. İnşaat ve imalat dışındaki sektörler kapalı olduğu halde tüm sektörlerde internet üzerinden satışlar yapılabiliyor. AVM'ler kapalı ama buralarda satılan ürünlerin tamamına internet üzerinden ulaşılabiliyor. Olan yine esnaf ve sanatkarlara oluyor. Esnaf, haksız rekabetle karşı karşıya kalıyor. Madem bu sektörlerde tam kapanma var, bunların yaptıkları satışlar Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarınca incelenmeli ve yasak günlerinde satışların nasıl yapılabildiği sorulmalı."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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