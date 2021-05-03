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Son Dakika: Gelir, kurum ve geçici vergilerin ödenme tarihi değişti! İşte son ödeme tarihi

03.05.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, beyanname verme süresi 31 Mayıs 2021 Pazartesi tarihine kadar uzatıldı.

Son Dakika: Gelir, kurum ve geçici vergilerin ödenme tarihi değişti! İşte son ödeme tarihi

Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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