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TESK Başkanı Palandöken'den esnaf için kredi çıkışı: Çok daha avantajlı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni düzenlemenin esnafın krediye erişimi açısından önemli olduğunu belirterek, "Kredi faizlerindeki düşüşün getirmiş olduğundan istifade etmek tabii ki esnafı bankadan kullanılan normal krediden çok daha fazla devlet tarafından sübvanse edilen bir kredi almak çok daha avantajlı" dedi.

TESK Başkanı Palandöken'den esnaf için kredi çıkışı: Çok daha avantajlı

Hazine faiz destekli esnaf kredilerine ilişkin yeni düzenleme Resmî Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle vergi ve SGK borcu bulunan esnafın krediye erişiminin kolaylaştırılması, kredi tutarının 300 bin liraya kadar olan kısmının borçlara mahsup edilmesi ve kredi limitlerinin artırılması sağlandı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düzenlemenin esnafın finansmana erişimindeki önemli bir engeli kaldıracağını belirterek faiz desteğindeki düşüşün yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

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TESK Başkanı Palandöken den esnaf için kredi çıkışı: Çok daha avantajlı 1

Palandöken, vergi dairelerine borcu olan esnafın kredi almakta zorluk çektiğini belirterek, "Krediye ulaşmak mümkün değildi. Evvela git borcunu öde veyahut yapılandır. Şimdi böyle 15 gün süreli daha önce yapılandırma yapın. Alacağınız para miktarının sınırlandırılmış 300 bin lirası SSK veya vergi dairesine kesilmek suretiyle kalan bölümünü alma imkanı oldu. Bu esnaf için bir rahatlık. Zaten esnaf parası olsaydı hiç bu krediye de ihtiyacı olmazdı. Ancak bununla birlikte esnafın en azından ekonomideki borçlarını ödeyebilmesi veya ekonomik olarak sıkıntıda olan esnafların bundan dolayı mağduriyetlerin önlenmesi açısından çok önemli" açıklamasında bulundu.

TESK Başkanı Palandöken den esnaf için kredi çıkışı: Çok daha avantajlı 2

"DEVLET TARAFINDAN SÜBVANSE EDİLEN BİR KREDİ ALMAK ÇOK DAHA AVANTAJLI"

Yeni düzenlemenin esnafın krediye erişimi açısından önemli olduğunu belirten Palandöken, "Emeği geçen herkese başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere teşekkür ediyoruz. Ancak sorunun esas özünde olan şey yapılandırma ile birlikte kredi faizlerindeki düşüşün getirmiş olduğundan istifade etmek. Tabii ki esnafı en azından tefeciden borç alır halinden veyahut bankadan kullanılan normal krediden çok daha fazla devlet tarafından sübvanse edilen bir kredi almak çok daha avantajlı. Devletin sübvanse miktarında da tabi bir düşüş sağlandı, keşke o da olmasaydı esnaf açısından daha verimli olacaktı. Dolayısıyla bu esnafı en azından krediye ulaşmasını sağladığı gibi piyasadaki enflasyonla ilgili esnafın sermayesi erozyonun da bir bölümün en azından ortadan kalkmış olacak. Yeniden veyahut işte imal ettireceği ürünleri almada öne açılmış olacak. Kredi miktarlarının da yükselmesi 1 milyondan 1.5 milyona önemli bir yükseliş. Yüzde 50'lik neredeyse bir artışa yakın da diğer taraftaki araç alacaklara, iş yer alacaklara bunları da 3.5 milyon lira gerçekten de esnafın işini görecek" diye konuştu.

TESK Başkanı Palandöken den esnaf için kredi çıkışı: Çok daha avantajlı 3

"REKABETTE ERİŞEBİLECEK ÖNÜNDEKİ KANUNLARIN DA ÇIKMASIYLA ANCAK ESNAF AYAKTA KALACAK"

Bununla birlikte kredi kullanırken borç ödeme imkanından yararlanan esnaf için faiz destek oranlarının düşürülmesinin maliyetleri artıracağına dikkati çeken Palandöken, "Bilindiği üzere artık bizim esnaf sanatkarın bu sıkıntıdan kurtulması için daha radikal tedbirlerin alınması lazım. Rekabette erişebilecek önündeki kanunların da çıkmasıyla ancak esnaf ayakta kalacak. Yoksa tek pazar halinde bunların rekabet edip tekrar iş yerlerinin ayağa kalkmasını sağlayacak miktardaki destekler bunun için kullanılacak. Hem devlet tahsilatını yapmış olacak. Daha evvelki biliyorsunuz yapılandırmalarda önemli miktarda da devletin bir geliri oldu. Şimdi de her kredi alandan en az borcu olandan 300 bin lira almak demek ortalama yani yüzde 25 civarına geliyor ki alacağı kredi miktarına göre teminatına göre bu da esnaf için belki de bir can suyu olmuş olacak" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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