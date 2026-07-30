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TESK Başkanı Palandöken'den esnaf için kredide dikkat çeken çıkış

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın krediye erişimi kolaylaştırılmalı. Üreten, istihdam sağlayan ve ekonomiye değer katan esnafımızın desteklenmesi ülkemizin kalkınmasına da katkı sağlayacaktır" dedi.

TESK Başkanı Palandöken'den esnaf için kredide dikkat çeken çıkış

TESK Başkanı Palandöken, esnaf ve sanatkar kredilerine yönelik yeni düzenlemenin camiaya hayırlı olmasını diledi. Hazine faiz destekli işletme ve yatırım kredilerinin üst limitlerinin yükseltilmesinin esnaf ve sanatkarlar için olumlu bir gelişme olduğunu belirten Palandöken, bunun yanı sıra esnafın krediye ulaşımının kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı. Limitlerin artırılmasına ek olarak kredi faizleri için de bir düzenleme yapılarak faizlerin düşürülmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, istihdam sağlayan projelerin ekonomiye değer katacağını sözlerine ekledi.

TESK Başkanı Palandöken den esnaf için kredide dikkat çeken çıkış 1

"ESNAFIMIZIN KREDİYE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRILMALI"

Hazine faiz destekli işletme ve yatırım kredilerinin üst limitlerinin artırılmasının sevindirici olduğunu söyleyen Palandöken, "Hazine faiz destekli işletme ve yatırım kredilerinin üst limitlerinin yükseltilmesi esnaf ve sanatkarlar camiamız için oldukça sevindirici bir haber. Artan maliyetler karşısında işletmelerimizin ayakta kalabilmesi, faaliyetlerini sürdürebilmesi ve ekonomiye katkı sunabilmesi için finansmana erişimin kolaylaşması büyük önem taşıyor. Limitlerin artırılmasına ek olarak kredi faizleri için de bir düzenleme yapılarak faizler mutlaka aşağı çekilmeli. Esnafımızın krediye erişimi kolaylaştırılmalı. Üreten, istihdam sağlayan ve ekonomiye değer katan esnafımızın desteklenmesi ülkemizin kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. TESKOMB tarafından yayımlanan genelge ile 29 Temmuz tarihi itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemede işletme kredilerinde şahıs üst limitinin 1 milyon liradan 1 milyon 500 bin liraya çıkarılması, esnaf ve sanatkarlarımız açısından son derece önemli bir adımdır. Öte yandan işyeri edindirme, taşıt edindirme ile makine ve teçhizat kredilerinde üst limitin 3 milyon 500 bin liraya yükseltilmesi de yatırım yapmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız için önemli bir fırsat sunacaktır. İşini büyütmek, işyerini yenilemek, yeni araç ya da makine yatırımı yapmak isteyen üyelerimiz bu destek sayesinde daha güçlü adımlar atabilecektir. Bu önemli düzenlemenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e, Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a ve TESKOMB Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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TESK tesk genel başkanı bendevi palandöken
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