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TESK Başkanı Palandöken: Taksici esnafının kazancı sınırlı

11.01.2024 12:56 | Son Güncelleme:
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, taksici esnafının taksimetre ayarlama ücretinden dolayı mağdur olduğunu söyledi. Palandöken, zamlara ilişkin olarak "Taksici esnafının kazancı sınırlı" yorumunu yaptı.

TESK Başkanı Palandöken: Taksici esnafının kazancı sınırlı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, taksici esnafının taksimetre ayarlama ücretinden dolayı mağdur olduğunu dile getirdi. Palandöken, "Ekonomik sebepler nedeniyle üç defa ayarlandı. Geçen yıl ile bu yıl arasında taksimetre ayarlamasına yüzde 210 civarında bir zam yapıldı. Bunları varsayarsanız eğer taksici esnafının kazancı sınırlı” diye konuştu.

Palandöken, “Taksimetre ayarlaması ekonomik sebepler nedeniyle üç defa ayarlandı. Geçen yıl ile bu yıl arasında taksimetre ayarlamasına yüzde 210 civarında bir zam yapıldı. Bunları varsayarsanız eğer taksici esnafının kazancı sınırlı. Her pahalandığı noktada müşteri kaybediyor” ifadesini kullandı.

Taksimetre ayarlamalarında fiyatlarda bir yeknesaklık sağlanması gerektiğini belirten Palandöken, “Bu kadar yüksek bir fiyatla bu taksimetrelerin ayarlanması, esnafın parayı ödeyebileceği limiti aşıyor. Dolayısıyla bunun daha düşük rakamlarda yapılması, taksimetre yapacak esnafın mağduriyetinin önüne geçilmesi lazım” dedi.

(İHA)

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