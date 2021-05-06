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TESK Genel Başkanı'ndan "internetteki sahte kampanyalara" karşı uyarı

06.05.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internet üzerinden "Anneler Günü" özelinde yapılan sahte kampanyalara karşı vatandaşları uyardı.

TESK Genel Başkanı'ndan "internetteki sahte kampanyalara" karşı uyarı

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan "Anneler Günü"nün bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle buruk geçtiğini ifade etti.

"ANNELER GÜNÜ'NDEN DOLAYI BURUK"

Salgına yönelik tedbirler kapsamında yalnızca çiçekçi esnafının 8-9 Mayıs günlerinde 10.00-17.00 saatlerinde açık olacağına işaret eden Palandöken, kısıtlamalar nedeniyle vatandaşların "Anneler Günü" alışverişi için internet üzerinden satış yapan yerlere yöneldiğine dikkati çekti. Palandöken, şunları kaydetti:

"Yılın her döneminde indirim adı altında reklam ve pazarlama yapan bazı internet firmalarına bu Anneler Günü'nde de gün doğmuş oldu. Vatandaşlarımız özellikle bu dönemde sahte ve şişirme internet kampanyalarına karşı çok daha dikkatli olmalı. Piyasanın tekelini eline alan bu firmaların kampanyalarının gerçekliğine karşı gerekli denetimler mutlaka yapılmalı. Sahte reklam ve duyurulara fırsat verilmemeli."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
anneler günü
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