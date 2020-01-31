TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın POS kullanım ücreti kaldırılmalı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “POS cihazı zaten esnafımızın ücretini vererek satın aldığı bir cihaz. POS cihazı ile yapılan her işlemden komisyon alınırken bir de aylık kullanım ücreti almak doğru değil. Bankalar esnafımızın maliyetini artıran ve rekabet koşullarını güçleştiren POS kullanım ücretini kaldırmalı. Esnafımız üzerinden çifte kazanç elde edilmemeli” dedi.

Esnaf ve sanatkârların kullandığı POS cihazlarından çeşitli isimler altında alınan aylık ücretlerin küçük işletmelere büyük külfet getirdiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankalar esnaf ve sanatkârlarımızdan her ay 55 TL ile 100 TL arasında değişen POS kullanım ücreti tahsil etmektedir. POS cihazı sayesinde güncel ticari hizmete ayak uydurmaya çalışan, her işlem için bankalara komisyon ödeyen, cihazın teknik bakım ücretini, elektrik giderini ödeyen esnafımıza POS kullanım ücreti büyük bir külfet getirmektedir. Esnafımız her POS cihazı için ve anlaşmalı olduğu her banka için farklı ücret ödemektedir. Bankalar bu cihazlar aracılığıyla yapılan her satıştan komisyon adı altında kar elde ederken bir de her ay cihaz kullanım bedeli tahsil etmek adil bir uygulama değil” şeklinde konuştu.