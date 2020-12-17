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TESK'ten düşük faizli krediyle emeklilik talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2020 12:26 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emekliliği gelmesine karşın prim borcundan dolayı bundan yararlanamayan esnaf ve sanatkarlara düşük faizli krediyle emeklilik imkanı sağlanmasını istedi.

TESK'ten düşük faizli krediyle emeklilik talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren binlerce esnafın, zamanı gelmesine karşın prim borcundan dolayı emekli olamadığını bildirdi.

Bu durumda olanların prim borçlarının yapılandırılarak emekli olabilmeleri için yeni bir protokol beklediğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkarımız için Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu bankaları arasında en son 2018'de imzalanan iş birliği protokolü bu dönemde de tekrarlanmalı. Geçmişte prim borcu bulunan ve emekli olmak isteyen çok sayıda esnafımız protokol sayesinde bankadan aldığı kredilerle prim borcunu yapılandırarak emekli olmuştu."

Salgında esnafın hiçbir şekilde sicil engeline takılmaması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Zaten esnafın talep ettiği protokol gereği emekli aylıklarından kesinti yapılacağı için bankaların herhangi bir riski yok. Prim borçlusu esnaf için düşük faizli kredi ile emeklilik yolu açılsın." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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