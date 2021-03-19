TESKOMB kredi borçlarına 18 ay taksitlendirme başvurusu nasıl yapılır? Halkbank kredilerinde gecikme faizi silinecek

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Pekcan, daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendiğini belirtti. TESKOMB ve Halkbank kredi borçlarına 18 ay taksitlendirmenin getirildiği bilgisini paylaşan Pekcan, emeği geçenlere teşekkür etti…

TESKOMB VE HALKBANK KREDİ BORÇLARINA 18 AY TAKSİTLENDİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Pekcan, daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendiğini belirtti. TESKOMB ve Halkbank kredi borçlarına 18 ay taksitlendirmenin getirildiği bilgisini paylaşan Pekcan, emeği geçenlere teşekkür etti…

Halkbank ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kaynaklarından kullandırılan kredilerde, 18 ay taksitlendirme imkânının getirildiğini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele edilen bu zor dönemlerde daha evvel borcu yapılandırılan fakat ödeyemeyen ya da yapılandırmadan yararlanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlara destek olmak için yeni bir kolaylığın hayata geçirildiğini bildirdi.

TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânının sunulacağını yineleyen Pekcan, yeni bir borç yapılandırılmasının 18 Mart 2021 tarihinden itibaren başlatıldığını açıkladı.