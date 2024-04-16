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THK duyurdu: "Borçları yapılandırdık, ilk taksidi ödedik"

16.04.2024 13:16
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Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti (THK), kurumun borçlarını yapılandırarak ödemeye başladıklarını duyurdu. Kasım 2023’te göreve başlayan THK Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç, yaptığı açıklamada "Taksitlendirdiğimiz borcumuzun da ilk yüklü ödemesini de yaptık" dedi.

THK duyurdu: "Borçları yapılandırdık, ilk taksidi ödedik"

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti (THK), kurumun borçlarını yapılandırarak geçtiğimiz günlerde yüklü bir ödeme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

THK BORÇLARI YAPILANDIRILDI

Türk Hava Kurumu’nun idari, teşkilat, mali, ve hukuki alanlarında düzenlemeye gittiklerini aktaran Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Göreve geldiğimiz günden beri kurum içinde büyük bir yapılanmaya başlattık. Yenilik, şeffaflık ve sürdürülebilirlik çizgisinde bunu yapmaya devam edeceğiz. 7’den 70’e milletimize yaraşır, faaliyetleriyle göz dolduran bir THK ortaya koyacağız. Borçsuz 100'üncü yıl hedefi için ilk adım olarak kurumun en büyük yükleri olan borçlarımızı ödemeye başlayıp ve hızla faaliyete geçtik.

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THK: "İLK ÖDEMEYİ YAPTIK"

Taksitlendirdiğimiz borcumuzun da ilk yüklü ödemesini de yaptık, bundan sonraki süreçte de kaynaklarımızı doğru kullanarak kurumu mali olarak düzlüğe çıkaracağız”

Canlı Borsa


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Türk Hava Kurumu
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