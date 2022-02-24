THY, Ukrayna uçuşlarını iptal etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduya Ukrayna'nın Donbass bölgesinde özel operasyon yetkisi verdiğini duyurmasının ardından Donbass ve Kiev’de patlama sesleri yükseldi.

Bu gelişme ile Ukrayna’da Kiev Havaalanı'ndan uçuşların iptal edildiği bildirildi.

Türk Havayolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de havayollarının kapatılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir” dedi.



