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THY, Ukrayna uçuşlarını iptal etti

24.02.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna işgalini başlatmasının ardından Kiev'de havalimanı kapatılırken, THY de bugünkü tüm Ukrayna seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

THY, Ukrayna uçuşlarını iptal etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduya Ukrayna'nın Donbass bölgesinde özel operasyon yetkisi verdiğini duyurmasının ardından Donbass ve Kiev’de patlama sesleri yükseldi.

Bu gelişme ile Ukrayna’da Kiev Havaalanı'ndan uçuşların iptal edildiği bildirildi.

Türk Havayolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de havayollarının kapatılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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