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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Temsilcisi ile görüşecek!

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2021 11:15 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile video konferans yapacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Temsilcisi ile görüşecek!

Pekcan'ın, ABD Ticaret Temsilcisi Tai ile görüşmesinde, iki ülkenin ticaret hacminin artırılması ve ticaretin kolaylaştırılması konuları ele alınacak.

Ayrıntılar geliyor...

(AA)

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