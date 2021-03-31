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TÜİK - Ekonomik güven endeksi Mart'ta 98.9'a yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2021 10:44 | Son Güncelleme

Ekonomik güven endeksi, Şubat ayındaki 95.8 düzeyinden, Mart ayında yüzde 3.3 artarak 98.9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

TÜİK - Ekonomik güven endeksi Mart'ta 98.9'a yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

Buna göre, Mart'ta aylık bazda; tüketici güven endeksi yüzde 2.5 artarak 86.7'ye, reel kesim güven endeksi yüzde 1.4 artarak 110.2'ye, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5.1 artarak 105.5'e, perakende sektörü güven endeksi yüzde 0.2 artarak 109.2'ye yükseldi.

Bu dönemde inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4.0 azalarak 79.8'e geriledi.
Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen birleşik endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

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Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor. (Grafik - Tablo)

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(DHA)

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