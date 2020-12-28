Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Yepyeni bir dönem başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerin yeni temeli, çerçevesi olacak Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalandığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık'ın (BK) karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde sonuçlandırdığımız, BK ile ticari ilişkilerimizin yeni temeli, çerçevesi olacak Serbest Ticaret Anlaşmasını (STA) yarın imzalıyoruz. En büyük 3'üncü ticaret ortağımız olan BK ile ticari ilişkilerimizi kazan- kazan prensibiyle artırarak sürdürmemizi amaçlayan söz konusu STA, BK ile ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi yönünde çok kritik bir adımdır" ifadelerini kullandı.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ'NDEN SONRA EN ÖNEMLİ ANLAŞMA"

Anlaşmanın, 2017'den bu yana süren, AB ile Gümrük Birliği anlaşması sonrasında imzalanan en önemli anlaşma olacağını bildiren Pekcan, "Bu STA'nın imzalanmasında emeği geçen başta BK Ticaret Bakanı Sayın Liz Truss olmak üzere Türk ve İngiliz heyetlerine teşekkür ediyorum. Anlaşmamızın ülkelerimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

