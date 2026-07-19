Ticaret Bakanlığı 608 firmaya dahilde işleme izni verdi

Ticaret Bakanlığının haziran ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgelerine yönelik listeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

HAZİRANDA 608 FİRMAYA İZİN BELGESİ DÜZENLENDİ

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, haziran ayında dahilde işleme rejimi kapsamında 608 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi. Aynı dönemde 10 firmaya yurt içi satış ve teslim izin belgesi, 3 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

20 DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Haziran ayında firma talebi doğrultusunda 19 dahilde işleme izin belgesi iptal edilirken, resen de 1 belge iptal edildi. Böylece söz konusu dönemde toplam 20 dahilde işleme izin belgesi geçerliliğini yitirdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır