Ticaret Bakanlığı çocuk sağlığını tehdit eden kırtasiye ürününü yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yaptığı incelemeler sonucunda, çocuklara yönelik kırtasiye ürününü güvensiz ürünler listesine ekledi. Bakanlık tarafından Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden paylaşılan karara göre, söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına hükmedildi.

BOĞULMA RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın açıklamasına göre, Taros markasıyla satılan ve lollipop şeklinde tasarlanan keçeli kalem seti, yapılan testlerde küçük parça riski nedeniyle güvenli bulunmadı.

Ürünün, 3 yaş altı çocuklar için uygulanan küçük parça testinden kalması, boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi) tehlikesini beraberinde getirdi.

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Çin menşeli olduğu belirtilen ürünle ilgili olarak, piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı. Uygulamanın, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu başta olmak üzere ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

PEMBE SİLGİ DE YASAKLANDI!

Yapılan son denetimler kapsamında bir kırtasiye ürününün daha kullanımının güvensiz olduğu belirlendi. Bakanlık tarafından ayıcık figürlü S-9171 model pembe silginin de yasaklandığı açıklandı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

"Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.) Ts En 71-1'E Göre Yapılan Çekme Testinden Sonra Ayıcıklı Silginin Kulakları Küçük Parça Oluşturdu."

TÜKETİCİLERE UYARI!

Yetkililer, benzer ürünlerle karşılaşılması halinde GÜBİS üzerinden yapılan duyuruların takip edilmesini ve güvensiz olduğu ilan edilen ürünlerin kullanılmaması çağrısında bulundu.