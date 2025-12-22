FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ticaret Bakanlığı çocuk sağlığını tehdit eden kırtasiye ürününü yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, çocuklar için piyasaya sunulan iki tane kırtasiye ürününün toplatılmasına karar verdi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yayımlanan bildirimde, 1 ürünün 3 yaş altı çocuklar için ciddi risk oluşturduğu vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı çocuk sağlığını tehdit eden kırtasiye ürününü yasaklandı
Cansu Akalp

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yaptığı incelemeler sonucunda, çocuklara yönelik kırtasiye ürününü güvensiz ürünler listesine ekledi. Bakanlık tarafından Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden paylaşılan karara göre, söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına hükmedildi.

BOĞULMA RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın açıklamasına göre, Taros markasıyla satılan ve lollipop şeklinde tasarlanan keçeli kalem seti, yapılan testlerde küçük parça riski nedeniyle güvenli bulunmadı.

Ürünün, 3 yaş altı çocuklar için uygulanan küçük parça testinden kalması, boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi) tehlikesini beraberinde getirdi.

Ticaret Bakanlığı çocuk sağlığını tehdit eden kırtasiye ürününü yasaklandı 1

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Çin menşeli olduğu belirtilen ürünle ilgili olarak, piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı. Uygulamanın, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu başta olmak üzere ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

PEMBE SİLGİ DE YASAKLANDI!

Yapılan son denetimler kapsamında bir kırtasiye ürününün daha kullanımının güvensiz olduğu belirlendi. Bakanlık tarafından ayıcık figürlü S-9171 model pembe silginin de yasaklandığı açıklandı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

"Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.) Ts En 71-1'E Göre Yapılan Çekme Testinden Sonra Ayıcıklı Silginin Kulakları Küçük Parça Oluşturdu."

Ticaret Bakanlığı çocuk sağlığını tehdit eden kırtasiye ürününü yasaklandı 2

TÜKETİCİLERE UYARI!

Yetkililer, benzer ürünlerle karşılaşılması halinde GÜBİS üzerinden yapılan duyuruların takip edilmesini ve güvensiz olduğu ilan edilen ürünlerin kullanılmaması çağrısında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 107 bin liraya yükseldiAltının kilogram fiyatı 6 milyon 107 bin liraya yükseldi
İş adamı da doktor da yatırımını buraya yapıyor!İş adamı da doktor da yatırımını buraya yapıyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı kırtasiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı

Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı

Aşkını ilan etti! Dudak dudağa pozlar gündemde

Aşkını ilan etti! Dudak dudağa pozlar gündemde

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.