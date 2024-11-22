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Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı, denetim başladı! Döner, iskender ve hamburger ürünlerinde gramaj zorunluluğu bulunan 38 bin restoran ekipler tarafından kontrol edildi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.11.2024 15:52
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Tam 38 bin restoran İstanbul'un 27 ilçesinde, 47 ekiple denetlendi. Ticaret Bakanlığı'nın yeni getirdiği bu düzenlemeyle, menüde döner, iskender ve hamburgerde gramaj belirtme zorunluluğuna uymayan restoranlara ceza kesildi. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, “Kurala uymayanlara tutanaklarımızı tuttuk” dedi.

Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı, denetim başladı! Döner, iskender ve hamburger ürünlerinde gramaj zorunluluğu bulunan 38 bin restoran ekipler tarafından kontrol edildi

Ticaret Bakanlığı, döner, iskender ve yaygın olarak tercih edilen hamburger ürünü özelinde, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ile tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacı ile işletmelerin tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin gramaj bilgilerine yer verilmesi zorunluğu getirdi.

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Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı denetim gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da 47 ekiple 27 ilçede denetime çıktı.

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ULAŞILABİLİRLİK VE DOĞRU BİLGİLENDİRME ÖN PLANDA TUTULDU

Denetimde, öncelikle fiyat tarifelerinin işletmelerin giriş kapısının önünde yer alıp almadığı, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi. Ardından fiyat tarifelerinde yer alan döner, hamburger, et, kebap gibi ürünlerin gramaj bilgileri kontrol edildi.

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İSTANBUL'DA 47 EKİPLE 27 İLÇEDE DENETİM

Denetimlerin 27 ilçede başlandığını belirten İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, “Bugün İstanbul'da gramaj denetimleri yapıyoruz. Bu konuya ait perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketi ve fiyat listeleri ile ilgili bakanlığımızın 6502 sayılı kanunu ve yönetmeliği kapsamında bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da 47 ekiple 27 ilçede denetimlere başladık. Fiyat etiketi yönetmeliği ile ilgili en son 19 Aralık 2023'te, yiyecek içecek sektörüne hizmet verdikleri ve sattıkları ürünlerin menüsünü işletmelerinin dışına da koymaları, ayrıca içeride bulunan masalarda da menülerin bulunması zorunluluğu getirilmişti. Burada amaç, tüketicilerimizin ticari çıkarlarını en üst seviyede korumak ve bilinçlendirmek. Bu kanun 1 Ocak'ta geçerli olmuştu. O günden bugüne kadar İstanbul'da yaklaşık 38 bin restoranı bu konuda denetledik. Eksik gördüğümüz durumlarda idari yaptırım uyguladık” şeklinde konuştu.

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''TUTANAKLARIMIZI TUTTUK''

Menteşe, sözlerini şöyle tamamladı: ''20 Kasım itibariyle yani 2 gün öncesinden bakanlığımızın uygulamaya koyduğu, vatandaşlarımız tarafından en çok tüketilen ürünlerin başında gelen döner, hamburger ve İskender kebabı gibi ürünlerde isim değişikliği oluyordu. Bu isim değişikliklerine göre gramajda değişiyor. Bu nedenle de fiyatları farklılık gösteriyordu. Bunu açığa kavuşturmak için bu ürünlerle ilgili hizmet veren firmaları bu gün denetledik. Gramajların menülerde belirtilmesi zorunluluğu vardı. Bu gün burada bu kanuna göre 10 işletmeyi denetledik. Eksik olanlara uyarılarımızı yaptık ve tutanaklarımızı hazırladık. Son günlerde yine su fiyatlarıyla ilgili bir konu vardı. Yüksek fiyata su satıldığı belirtilmişti. Gittiğimiz bu firmalarda su fiyatlarına da dikkat ettik. Denetimlerimiz bu kapsamda devam edecektir.”

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(İHA) (AA) (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı döner restoran hamburger iskender
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