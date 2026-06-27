Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ağustos'ta devreye girecek!

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürünlere ilişkin yeni yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu. 1 Ağustos 2026’da yürürlüğe girecek düzenlemeyle, yenilenmiş teknolojik ürünlerde cayma hakkı 14 gün olarak belirlenirken, satışa sunulan ürünlerin tüm süreçleri Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi üzerinden kayıt altına alınacak.

YÜBİS İLE HER CİHAZDA DİJİTAL SİCİL

Pazardaki güven eksikliğini gidermek ve şeffaflığı sağlamak adına Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) devreye alınıyor. Bu sistem aracılığıyla yenilenerek satışa sunulan her cihaz için dijital bir sicil kaydı oluşturulacak.

Tüketiciler, satın alacakları cihazla ilgili şu bilgilere YÜBİS üzerinden doğrudan erişebilecek:

-Cihazın hangi parçalarının değiştirildiği ve üzerinde hangi işlemlerin yapıldığı,

-Kayıp, kaçak ya da çalıntı ürün olup olmadığına dair sorgu kayıtları,

-İlgili yenileme merkezi ve bu merkez adına işlem yürüten tüm işletmelerin detaylı bilgileri,

-Ürünün doğruluğunu onaylayan resmi sertifikalar.

İKİNCİ EL PAZARI GARANTİLİ VE GÜVENLİ HALE GELİYOR

Yapılan yasal düzenlemelerle birlikte, ikinci el piyasasında sıklıkla alışverişe konu olan teknolojik ürünlerin belirli standartlar çerçevesinde yenilenmesi hedefleniyor. Yenileme merkezlerine yönelik şartların güçlendirildiği bu adımla, eski cihazların garantili bir şekilde yeniden ekonomiye kazandırılması süreçleri çok daha hızlı, şeffaf ve güvenli bir yapıya kavuşturulacak.