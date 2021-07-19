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Ticaret Bakanlığı duyurdu! Yüzlerce memur alınacak, işte başvuru tarihleri

19.07.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru istihdam edecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular, dijital ortamda 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Yüzlerce memur alınacak, işte başvuru tarihleri

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlık, personel alımını Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle, uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınavla gerçekleştirecek.

TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIM TARİHLERİ

Başvurular, dijital ortamda 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylar e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer kapısı) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurabilecekler.

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Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri "Kariyer Kapısı" üzerinden görüntüleyebilecekler.

Kaynak: AA

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memur alımı
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