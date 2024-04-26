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Ticaret Bakanlığı fiyatları düşürmek için harekete geçti! Tavuğa ihracat yasağı geliyor!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.04.2024 14:27
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Peş peşe zamlarla gündem olan beyaz etteki fahiş fiyatların önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Beyaz ete ihracat yasağı geliyor. Uludağ kırmızı et fiyatlarıyla ilgili de çalışmaların olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı fiyatları düşürmek için harekete geçti! Tavuğa ihracat yasağı geliyor!

Ticaret Bakanlığı'nın beyaz et fiyatlarını düşürmek için çalışma başlattı. Fahiş fiyatla mücadele için beyaz ete ihracat yasağı getirilecek.

CNN Türk İstanbul haber müdürü Nihat Uludağ, bakanlığın çalışmasını anlattı. Uludağ, fahiş fiyat denetçilerinin "Kırmızı etteki fiyat artışının beyaz eti de etkiledi" değerlendirmesini aktardı. Uludağ, Ticaret Bakanlığı'nın çalışmasının detayını anlatarak yasak geleceğini söyledi.

KIRMIZI ET İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DA VAR

Kırmızı et fiyatları ile ilgili Bakanlığın açıklamada bulunduğunu belirten Uludağ "Kırmızı etle ilgili de çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde Kurban Bayramı var. Piyasaya et sürümü daha da artacak. Kırmızı etin fiyatlarının da düşecek" dedi.

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Ticaret Bakanlığı tavuk
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