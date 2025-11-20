FİNANS

Ticaret Bakanlığı: 'Gerçekte olmayan indirim oranlarıyla, tüketiciyi yanıltıcı uygulamalar yaptıkları tespit edildi'

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirimlerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, ürünlerin piyasa değerinden çok daha yüksek 'eski fiyatlar' belirlenerek, bu fiyatlar üzerinden yüzde 80'lere varan indirim yapıldığı izlenimi oluşturulduğunu, fiziki mağaza ve e-ticaret ortamında tüketiciyi yanıltan yöntemlere başvurulduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanlığının Nsosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, kasım ayı indirim döneminde, özellikle kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş yaptığı züccaciye ve ev tekstili kategorisinde faaliyet gösteren bazı büyük markaların, gerçekte olmayan indirim oranlarıyla tüketiciyi yanılttığı belirtildi.

Bu kapsamda, İstanbul'da yapılan denetimlere işaret edilen paylaşımda, "Denetimlerde, ürünlerin piyasa değerinden çok daha yüksek 'eski fiyatlar' belirlenerek, bu fiyatlar üzerinden yüzde 80'lere varan indirim yapıldığı izlenimi oluşturulduğu belirlenmiştir. Fiziki mağaza ve e-ticaret ortamında, tüketicinin satın alma kararını etkilemeye yönelik aldatıcı ve yanıltıcı fiyatlandırma yöntemlerine başvurulduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Denetimler sonucunda, kampanya başlangıç ve bitiş tarihi bulunmayan 27 ürün için Reklam Kurulu'na sevk işlemi yapıldığı bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Haksız fiyat artışı şüphesi bulunan ürünler için firmalardan alış ve satış faturaları talep edilerek, süreç ilgili kurullarca titizlikle takip edilmektedir. Fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı bulunan ürünler hakkında ise para cezası uygulanmıştır. Bakanlık hem tüketicilerimizin hakkını, hem de piyasada adaleti ve güveni tesis eden ticaret düzenini korumak için tüm yetkileriyle sahadadır ve sahada olmaya devam edecektir."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı İstanbul denetim
