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Ticaret Bakanlığı harekete geçti! 'Korsan' Et ve Süt Kurumu işletmelerine ceza

28.03.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Et ve Süt Kurumu'nun unvanı ve logosunu taklit eden kasapların olduğu yönünde haberler çıkması sonrasında Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, 29 işletmeye tüketicilerin güvenini kötüye kullanmak ve tüketicinin bilgi eksikliklerinin istismar edilmesi nedeniyle para cezası ile söz konusu reklamları durdurma cezası uygulanacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! 'Korsan' Et ve Süt Kurumu işletmelerine ceza

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse de bakanlığımıza ulaşan başvurularda ülkemizde faaliyet gösteren bazı kasap işletmelerinin 'Et Balık Kasabı', 'Et Balık K.', 'Et Balık İl/İlçe Adı' gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Süt Kurumu; toplum nezdinde bilinen eski adıyla 'Et ve Balık Kurumu'nun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösterdiğinden bahsedilmektedir. Bu kapsamda, bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla ilgili olarak, Et ve Süt Kurumunun itibarından haksız yararlanılarak tüketicilerin güveninin kötüye kullanıldığı ve bu nedenle tüketicinin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği gerekçesiyle ilgili işletmelere idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları tesis edilmesine karar verilmiştir" denildi.

29 İŞLETMEYE CEZA

Konuya ilişkin inceleme ve araştırmalar kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinde benzer isim ve logolarla faaliyet yürüten işletmeler tespit edildiğini belirtilerek, "Bu nedenle 81 il Ticaret İl Müdürlüklerine, bulundukları il mülki idare sınırları içerisinde mezkur duruma ilişkin inceleme ve denetimlerin gerçekleştirilmesi talimatı verilmiştir. Bu kapsamda, Ticaret İl Müdürlükleri ile bulundukları il ve ilçe ekiplerince hali hazırda gerçekleştirilen denetimler neticesinde tüketicilerin güvenini istismar eden ifade ve görsellerle satış ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirdiği düşünülen 29 adet işletmeye ilişkin olarak Reklam Kurulu'nun nisan ayında yapılacak toplantısında karar verilmesi beklenmektedir. Sonuç olarak, tüketicilerimizi aldatıcı ve yanıltıcı olan söz konusu tanıtımlar bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte; gerek illerden gelen şikayet başvuruları ve denetim tutanakları, gerekse basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan benzer faaliyetler titizlikle incelenmektedir" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

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Ticaret Bakanlığı Et ve Süt Kurumu

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