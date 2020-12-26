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Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyumda taksit sayısı azaltıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2020 12:10 | Son Güncelleme

BDDK'nın ardından Ticaret Bakanlığı da televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyum satışlarında taksit sayılarını düşürdü.

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyumda taksit sayısı azaltıldı

Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlar yeniden düzenlendi.

Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi 6 aydan 4 aya çekildi. Tablet bilgisayar satışları için süre 6 ay olarak devam edecek.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında daha önce 18 olan taksit sayısı sınırı 12'yi geçemeyecek.

Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sayısı 18 olarak uygulanmaya devam edecek.

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi daha önce 8 ayı geçemezken, bu süre 6 aya çekildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da 18 Aralık'ta söz konusu harcamalara ilişkin kredi kartı taksitlendirme sürelerinin düşürüldüğünü duyurmuştu.

(AA)

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