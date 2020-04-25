FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ticaret Bakanlığı'ndan KOBİ'ler için kampanya

Ticaret Bakanlığı'ndan KOBİ'ler için kampanya

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.04.2020 11:16 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin KOBİ’lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ’lerin bu dönemde ticari faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde faydalanmalarını mümkün kılmak amacıyla "E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasını başlattıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan KOBİ'ler için kampanya

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı olumsuz etkileyen pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile KOBİ’lere birçok önemli desteğin sağlandığını, bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca da çeşitli destek paketlerinin hayata geçirildiğini belirtti.

Bakanlık olarak KOBİ’lerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Pekcan, "KOBİ’lerimiz hem iç ticaretin aksamaması hem de vatandaşlarımız evde kalırken ihtiyaçlarını karşılamak için cansiperane çalışıyorlar. Onlar ticaret hayatımızın asıl kahramanları." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, Bakanlık olarak KOBİ ve iş insanlarıyla sürekli temas halinde olduklarını, onların sıkıntılarını, taleplerini dinlediklerini ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemisinin KOBİ’lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ’lerin bu dönemde ticari faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde faydalanmalarını mümkün kılmak ve istihdamlarını korumalarını teşvik etmek amacıyla 'E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız' dayanışma kampanyasını başlattık. Bu kapsamda e-ticaret siteleriyle görüşmelerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Kampanyamıza e-ticaret sitelerinin yanı sıra paket yemek ve sanal market uygulamaları da dahil oldu."

"TÜM E-TİCARET SİTELERİNİ BU DAYANIŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bakan Pekcan, kampanyaya ilk etapta 10’un üzerinde elektronik ticaret sitesi ve yer sağlayıcının katıldığını ve destek sağladığını bildirdi. Pekcan, "Kampanyamız kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ’lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları komisyon oranlarında indirime gitti. Bu sitelerin bir kısmı KOBİ’lerimize istihdam sözü verdi, bir kısmı da KOBİ’lerimize özel paketler hazırladı." ifadesini kullandı.

Tüm e-ticaret sitelerini bu dayanışma kampanyasına davet eden Pekcan, "Bu zor zamanları devletimizin desteği, birlik, beraberlik ve dayanışmayla daha güçlü olarak atlatacağımıza yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Kilosu 7 bin lira! Yok satıyorKilosu 7 bin lira! Yok satıyor
İhtiyaç sahiplerine devletten müjde!İhtiyaç sahiplerine devletten müjde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kobi, Ticaret Bakanlığı, Ruhsar Pekcan,

En Çok Okunan Haberler

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Türkiye'de ada satışa çıkarıldı! Değeri 15 milyon dolar

Türkiye'de ada satışa çıkarıldı! Değeri 15 milyon dolar

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

Kilosu 7 bin lira! Yok satıyor

Kilosu 7 bin lira! Yok satıyor

Eğer para biriktiremiyorsanız bir de bunu deneyin!

Eğer para biriktiremiyorsanız bir de bunu deneyin!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilosu 7 bin lira olan arı sütünün sağımına başlandı

Kilosu 7 bin lira! Yok satıyor

Türkiye'de ada satışa çıkarıldı! Değeri 15 milyon dolar

Türkiye'de ada satışa çıkarıldı! Değeri 15 milyon dolar

Dünya Ticaret Örgütü ve IMF'den ihracat kısıtlamalarına karşı uyarı

Dünya Ticaret Örgütü ve IMF'den uyarı

Eğer para biriktiremiyorsanız bir de bunu deneyin! Para biriktirme yöntemleri...

Eğer para biriktiremiyorsanız bir de bunu deneyin!

Benzine 29 kuruş zam geldi

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Merkez Bankası rezervleri 87 milyar 911 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 87 milyar 911 milyon dolar oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.