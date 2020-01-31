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Ticaretin merkezi Osmangazi

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, 2019 yılında 271 faaliyet kolu için toplam 1595 işyeri açma ve çalışma ruhsatı verdi.Osmangazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 2019 yılında vatandaşlar tarafından yapılan 1918 işletme ruhsatı müracaatından 1595’ine işyeri açma ve çalışma ruhsatı verdi.

Osmangazi Belediyesi, 2019 yılında 271 faaliyet kolu için toplam 1595 işyeri açma ve çalışma ruhsatı verdi.
Osmangazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 2019 yılında vatandaşlar tarafından yapılan 1918 işletme ruhsatı müracaatından 1595’ine işyeri açma ve çalışma ruhsatı verdi. Geçen yılın 12 aylık döneminde ilçede 271 farklı faaliyet kolunda ruhsat verilirken, işletme ruhsatı alan faaliyet kolları içerisinde 226 ruhsatla perakende bakkallar ilk sırayı aldı. Bakkalların ardından 110 ruhsat verilen çay ocakları ikinci sırada, 108 ruhsat verilen kahvehaneler ise üçüncü sırada yer aldı. Bunları 89 ruhsat ile marketler, 79 ruhsat ile büfeler, 62 ruhsat ile kafeteryalar ve 62 ruhsat ile erkek berberleri izledi.
Osmangazi Belediyesi’nin kanunlara aykırı faaliyet gösteren masaj salonlarının açılmasının önüne geçmek için geçen yıl yaptığı düzenlemeler netice verdi. 2019 yılının Eylül ayı olağan meclis toplantısında oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda masaj salonlarına kat mâliklerinin noter onaylı muvâfakatnâmesi olmadan ruhsat verilmiyor. Masaj salonu olarak faaliyet gösterecek işletmelerin yer alacağı binaların yapı kullanma izin belgesine sahip olması şartı aranıyor. Ayrıca umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat verilirken, söz konusu işyeri ile aynı binada ‘mesken’ vasıflı yapıların bulunmaması gerekiyor.
Alınan bu kararların ardından şartları yerine getiremediği için ilçede hiçbir masaj salonuna ruhsat verilmedi. Halk sağlığını korumak ve ahlâk dışı faaliyetlerin önüne geçmek adına ilçe genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarını sürekli denetim altında tutan Osmangazi Belediyesi’nin sıkı çalışmaları sonunda ilçedeki masaj salonlarının sayısında da azalma oldu. 2006 yılında ilk ruhsatın verildiği masaj salonu sayısı 153’e kadar ulaşmıştı. Denetimlerin sıklaşmasıyla birlikte masaj salonlarında büyük bir azalma oldu ve ilçedeki masaj salonu sayısı 153’den 60 düştü.
Osmangazi Belediyesi, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verme konusunda 2019 yılında yeni bir uygulamaya gitti. Daha önceleri ruhsatlar vatandaşa kâğıt olarak verilirken, yeni başlatılan uygulama ile birlikte tüm ruhsatlar çerçeveli şekilde vatandaşa teslim ediliyor.

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