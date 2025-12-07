FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TİGEM, 1200 küçükbaş hayvan satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 1200 küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.

TİGEM, 1200 küçükbaş hayvan satacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 1200 baş reforme erkek kuzu, canlı ağırlıkları üzerinden 5 parti halinde pazarlık usulüyle satılacak.

İhale, 18 Aralık saat 11.00'de işletmenin idare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhalede muhammen bedel toplamı 10 milyon 925 bin 200 lira, geçici teminat toplamı da 546 bin 260 lira olarak belirlendi.

Konuya ilişkin şartnameye TİGEM'in internet adresinden (www.tigem.gov.tr) ve Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden ulaşılabilecek.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Bu 15-20 günü değerlendirin' Gayrimenkul alacaklara kritik uyarı'Bu 15-20 günü değerlendirin' Gayrimenkul alacaklara kritik uyarı
Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladıAltından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
küçükbaş hayvan tigem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.