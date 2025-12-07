TİGEM, 1200 küçükbaş hayvan satacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 1200 baş reforme erkek kuzu, canlı ağırlıkları üzerinden 5 parti halinde pazarlık usulüyle satılacak.

İhale, 18 Aralık saat 11.00'de işletmenin idare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhalede muhammen bedel toplamı 10 milyon 925 bin 200 lira, geçici teminat toplamı da 546 bin 260 lira olarak belirlendi.

Konuya ilişkin şartnameye TİGEM'in internet adresinden (www.tigem.gov.tr) ve Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden ulaşılabilecek.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır