TİGEM, ihaleyle 74 bin 665 ton inek sütü satacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 12 tarım işletmesinde gelecek yıl üretilmesi planlanan tahmini 74 bin 665 ton inek sütünün ihaleyle satışını yapacak.

TİGEM'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Genel Müdürlüğün 12 tarım işletmesinde 2026'da üretilecek tahmini 74 bin 665 ton inek sütünün partiler halinde satışı yapılacak.

Söz konusu tarım işletmeleri, Altınova, Anadolu, Ceylanpınar, Çukurova, Dalaman, Gökhöyük, Gözlü, Karacabey, Koçaş, Polatlı, Sultansuyu ve Türkgeldi olarak belirlendi.

İhale, 3 Aralık tarihinde saat 14.30'da TİGEM İhale Salonu'nda "açık artırma" usulüyle yapılacak.

İhalede toplam muhammen bedel 1 milyar 422 milyon 190 bin 473 lira, geçici teminat bedeli ise 42 milyon 665 bin 714 lira olarak tespit edildi.

İhale şartnamesi, TİGEM, ilgili işletme müdürlükleri ve "www.tigem.gov.tr"de görülebilecek.Kaynak: AA

