Tiryakilere bile sigarayı bıraktıracak! Zam geliyor: Fiyatlar değişecek

Tiryakiler için kötü haber geldi! Yılbaşından itibaren sigara fiyatlarına zam gelecek. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden sigaraya zam geleceğini açıkladı.

Ezgi Sivritepe

Yeni yılla beraber Özel Tüketim Vergisi başta olmak üzere vergi oranları ile oranları ile artan üretim ve dağıtım maliyetlerinin fiyatlara doğrudan yansıtılmasıyla birçok kalemde fiyatların artması bekleniyor.

Tiryakilere bile sigarayı bıraktıracak! Zam geliyor: Fiyatlar değişecek 1

2026 ile beraber ise sigara fiyatlarına zam gelecek. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden sigara fiyatları ile ilgili açıklamada bulundu.
Tiryakilere bile sigarayı bıraktıracak! Zam geliyor: Fiyatlar değişecek 2

Dündar, yılbaşında yansıyacak ÖTV artışıyla birlikte sigara fiyatlarının zamlanacağını söyledi. ÖTV oranlarının henüz netleşmediğini belirten Dündar, Elips Haber'e yaptığı açıklamada zamların kesinleşmesi için resmi açıklamaların beklendiğini ifade etti.
Tiryakilere bile sigarayı bıraktıracak! Zam geliyor: Fiyatlar değişecek 3

EN FAZLA 5 TL ZAM

ÖTV oranları açıklandıktan sonra daha net konuşmanın mümkün olacağını belirten Dündar, "Mevcut maliyetler ve vergi yükü dikkate alındığında alkollü içkilerde yüzde 15 ila 20 arasında, sigarada ise paket başına en fazla 5 TL civarında bir artış gündemde" şeklinde konuştu.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
alkol sigara Zam
