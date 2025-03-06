Tiryakileri üzen haber geldi! Bir sigara grubuna daha zam gelirken o marka fiyatlarını değiştirmedi...

Tiryakileri üzecek haber Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'dan geldi. Dündar sosyal medya hesabı üzerinden sigaraya zam geldiğini duyurdu. Dündar hangi gruplara zam geldiğini de açıkladı.

Dündar açıklamasında, "İlk sigara zammı JTİ gurubundan 8 TL" sözlerini kullandı. Yeni zamlı fiyat listesine göre JTİ grubun en pahalı sigarası 91 TL olurken, en ucuz sigara fiyatı 76 TL olacak.

Bugün ise Esse grubuna zam geldi. Dündar, "Sigaraya zam geliyor" sözleri ile Esse grubundaki yeni fiyatları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Dündar'ın açıklamasına göre Esse grubunda en ucuz sigara 70 lira olurken en pahalı sigara 90 lira oldu.

Captain Black grubunun zam kararı almadığını açıklayan Dündar, "Captaın black sigara grubu zamsız devam etme kararı almış" şeklinde konuştu.

Dündar'ın paylaşımına göre, Captain Black grubuna ait sigaralar 80 liradan satışa devam ediyor.